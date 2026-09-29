Хакери зламали базу Пентагону. Фото:

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Ракурс

Хакерська атака відбулася на Пентагон — невідомі отримали доступ до величезної кадрової бази даних.

Унаслідок кібератаки було викрадено конфіденційну інформацію про значну кількість військовослужбовців, зокрема, номери соціального страхування та відомості про їхні посади. Хакерський злом торкнувся 2,76 млн живих осіб та 294 тис. померлих. Про це повідомило ABC News із посиланням на представника Міністерства війни Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що викрадена інформація може загрожувати американській національній безпеці, бо файли містили детальну інформацію про посади, які обіймали військовослужбовці та цивільний персонал.

У період з жовтня 2025 року по липень 2026 року в інформаційній системі Центру даних про кадри Міністерства війни (DMDC) відбувся несанкціонований доступ до персональних даних з боку невеликої кількості сторонніх користувачів. Після виявлення інциденту DMDC негайно усунув цю вразливість, — пише ЗМІ.

Вказується, що центр даних про кадри оборонного сектору — це один із основних сховищ Пентагону, де зберігаються кадрові документи, що містять інформацію про чинних військовослужбовців та резервістів, цивільних співробітників, підрядників, пенсіонерів, ветеранів та членів сімей військових. Загалом центр зберігає понад 60 млн особових справ.

У Пентагоні запевняють, що наразі не виявили доказів зловживання викраденою інформацією, пропонуючи ресурси для захисту особистих даних та моніторингу кредитної історії.

Нагадаємо, у червні Служба безпеки України спільно із американським Федеральним бюро розслідувань викрили спецслужби РФ на системних спробах зламати месенджери посадовців, політиків та активістів в Україні, Європі та Сполучених Штатах. Москва хотіла отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, якою обмінювалися користувачі, а також викрасти їхні персональні дані.

Джерело: ABC News