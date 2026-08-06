Дональд Трамп та Піт Гегсет. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n215456-tramp-vysunuv-pretenziyi-gegsetu-cherez-deficyt-raket-u-ssha-wp.html

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Президент США Дональд Трамп «глибоко невдоволений» міністром війни Пітом Гегсетом.

На зустрічі в президентській резиденції Кемп-Девіді Трамп заявив главі Пентагону, що був переконаний в тому, проблему з боєприпасами в американській армії вже закрили. Гегсет у відповідь переклав провину на свого заступника Стівена Файнберга, який нібито не доповів президенту про реальний стан запасів. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на джерела.

У Білому домі заявили, що поширена WPінформація — «на 100% фейкові новини». В адміністрації наголосили, Трамп «повністю довіряє" Гегсету. Прес-служба Пентагону також заперечили те, що міністр намагався перекласти відповідальність на попередника або вводив главу держави в оману.

Видання також пише, що Трамп останніми днями відмовився бити по Ірану через нестачу далекобійних ракет і перехоплювачів для протиповітряної оборони.

Тим часом Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Сполучені Штати мають «величезні запаси боєприпасів». Також він заявив, що вже шукають людей, які поширюють інформацію про дефіцит. Глава Білого дому пригрозив «тривалими тюремними термінами» джерелам медіа, які поширюють такі дані.

Нагадаємо, агенція Reuters повідомила, що США продовжують переговори з Україною про виробництво ракет до систем ППО Patriot, попри сумніви президента Дональда Трампа. У Вашингтоні опрацьовують кілька варіантів. Один із них — дозволити Києву виробництво дешевшої версії ракети PAC-3.

Інший варіант передбачає долучення України до спільної американсько-європейської програми. Також не виключають варіантом, який передбачає виготовлення окремих компонентів в Україні, а збирати ракети будуть у Німеччині.

Джерело: The Washington Post