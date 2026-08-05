США продовжують переговори з Україною про виробництво ракет до систем Patriot. Фото:

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Сполучені Штати Америки продовжують переговори з Україною про виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Українсько-американські перемовини тривають, попри сумніви президента США Дональда Трампа. У Вашингтоні опрацьовують кілька варіантів. Один із них — дозволити Києву виробництво дешевшої версії ракети PAC-3. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела.

Інший варіант передбачає долучення України до спільної американсько-європейської програми. Також не виключають варіантом, який передбачає виготовлення окремих компонентів в Україні, а збирати ракети будуть у Німеччині.

Наголошується, що адміністрація Трампа не давала жодних вказівок зупинити переговори.

Раніше видання Financial Times поінформувало, що під час зустрічі в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленському у проханні передати сотні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Господар Білого дому пояснив, що Сполучені Штати не мають достатніх запасів таких боєприпасів. Також ці ракети необхідні для захисту американських військових баз на Близькому Сході та в країнах Перської затоки на тлі війни з Іраном.

Нагадаємо, днями постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що до зими Україна не отримає ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Крім того, малоймовірно, що Сполучені Штати дозволять Україні виробляти ракети серії PAC-3, експорт яких суворо контролюється. Однак існують можливості спільного виробництва, які Вашингтон може реалізувати разом з Києвом або Європою.

Джерела: Reuters, Financial Times