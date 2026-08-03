У США засумнівалися щодо передачі Україні ліцензії на виробництва ракет для Patriot. Фото:

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Ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot Україна не отримає до зими.

Переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. Крім того, малоймовірно, що Сполучені Штати дозволять Україні виробляти ракети серії PAC-3, експорт яких суворо контролюється. Однак існують можливості спільного виробництва, які Вашингтон може реалізувати разом з Києвом або Європою. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив в ефірі Fox News.

Ми не дозволяємо нікому, крім американських виробників, виготовляти їх у Сполучених Штатах, — зазначив він.

Американський постпред додав, що американська та українська сторони вже обговорювали можливості спільного виробництва під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським, українською владою в Києві, а також із компаніями, які володіють необхідними технологіями. Американці та українці досі працюють над деякими з цих угод.

Вітакер наголосив, що наразі головне завдання полягає у якнайшвидшому забезпеченні України засобами ППО. Мова йде про те, що перехоплювачі нададуть союзники, які мають надлишкові запаси. Також планується нарощування виробництва на підприємствах у США.

Представник Вашингтону додав, що Штати враховують ризики, пов’язані із захистом військових технологій, які можуть потрапити до рук супротивників.

Тим часом агентство Reuters поінформувало, що США підписали контракт вартістю понад 3 млрд дол. із компаніями Lockheed Martin та Northrop Grumman на розширення виробництва компонентів для ракет-перехоплювачів Patriot та THAAD. Зазначається, що на озброєнні Америки наразі залишається менше 1 тис. ракет-перехоплювачів Patriot та менш ніж 250 ракет THAAD.

Нагадаємо, 31 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи давати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Глава держави наголосив, що американці повинні бути обережними щодо рішення передати ліцензію на виробництва боєприпасів тій чи іншій країні.

Джерела: Fox News, Reuters