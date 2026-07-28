Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський та глава США Дональд Трамп провели зустріч у Вашингтоні.

Глави держави зустрілись в Овальному кабінеті 28 липня. З американським лідером Зеленський обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та «деякі інші ідеї, які можуть допомогти». Також говорили про дипломатію. Глава держави наголосив на важливості активізувати дипломатичний процес. Про це президент повідомив у Telegram.

Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України, — йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці після прибуття до Сполучених Штатів Зеленський інформував, що пріоритетом номер один візиту — це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Також український лідер планує вшанувати памʼять сенатора Ліндсі Грема у Вашингтоні.

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський поговорив зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони під час розмови обговорювали ідеї відновлення переговорів з Росією для завершення війни. Український лідер заявив, що «розмова була хороша й важлива».