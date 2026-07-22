Володимир Зеленський провів розмову з Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215174-zelenskyy-proviv-rozmovu-z-vitkoffom-ta-kushnerom-axios.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з американцями.

У середу, 22 липня, глава держави поговорив зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони під час розмови обговорювали ідеї відновлення переговорів з Росією для завершення війни. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело.

Інформацію про розмову підтвердив і радник українського лідера Дмитро Литвин.

Згодом Зеленський у Telegram поінформував, що розмова була хороша й важлива. Йшлося про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир.

Мир потрібен — мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над всім, що обговорили, — написав президент.

Нагадаємо, в травні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією наразі перебувають «на паузі». При цьому він наголосив, що Сполучені Штати готові до подальших зустрічей, якщо побачать можливість організувати переговори, які будуть продуктивними і зможуть принести результат.

Також у травні помічник російського президента Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва вважає недоцільним продовження тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ, доки Збройні сили України повністю не будуть виведені з Донбасу.

Джерело: Axios