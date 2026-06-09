Володимир Зеленський порозмовляв зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Фото:

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Президент Володимир Зеленський 8 червня провів розмову зі спеціальними представниками президента США.

Ввечері у понеділок, глава держави порозмовляв із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ця розмова, як зазначив президент, була «дуже позитивною». Про це йдеться у заяві Зеленського у соціальних мережах.

Сторони обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій, які мають відбутися у червні. Президент поінформував представників команди Дональда Трампа про те, які наразі налаштована Москва.

Вдячний за готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни росії проти України. Розуміємо, як багато поглядів світу привернені до ситуації навколо Ірану. Але наша спільна мета щодо миру в Європі на порядку денному, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 5 червня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін тепер мають «самі розбиратися» щодо питання російсько-української війни.