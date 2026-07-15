Володимир Зеленський нагородив Урсулу фон дер Ляйєн орденом Європи. Фото:

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Президент Володимир Зеленський відзначив нагородою президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн.

Главу Європейської комісії 15 липня відзначили орденом Європи. Про це йдеться в указі глави держави № 605/2026, який опублікували на сайті президента.

Зазначається, що фон дер Ляйєн отримала орден «за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи».

Крім того, з нагоди Дня української державності Зеленський відзначив державними нагородами колишнього прем'єр-міністра Юлію Свириденко, міністра енергетики Дениса Шмигаля та командувача Сил безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді.

Свириденко та Шмигаля нагородили орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а Бровді був удостоєний ордена Богдана Хмельницького І ступеня.

Нагадаємо, 19 червня Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Таке рішення Варшава ухвалила через присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.