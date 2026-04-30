США розблокували 400 млн дол. допомоги для України.

Пентагон розблокував 400 млн дол. допомоги для України, які раніше були затверджені американським Конгресом, але затримувалися на рівні Мінвійни.

Гроші розморозили після тиску з боку низки законодавців. Зокрема, сенатор Мітч Макконнелл, який очолює підкомітет із питань оборонних витрат, у своїй колонці для The Washington Post написав, що допомога Україні «припадає пилом у Пентагоні» без чітких пояснень. Про це повідомило видання Bloomberg.

Міністр війни США Піт Гегсет під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників заявив, що вже офіційно розблоковано, фінансування, призначене для зміцнення оборонних спроможностей європейських партнерів. Однак ці 400 млн дол. поки не законтрактовані — їх використання залежатиме від того, яке саме озброєння вирішить закупити Україна.

За інформацією видання, наразі у Вашингтоні триває дискусія щодо подальшої підтримки Києва. Білий дім наполягає, щоб Європа взяла на себе переважну частину фінансування допомоги Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що в 2026 році країни Північноатлантичного альянсу мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд дол. додатково до кредитних коштів від Європейського Союзу.

Джерело: Bloomberg