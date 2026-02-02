В Україні запускають верифікацію терміналів Starlink. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211802-terminaly-starlink-v-ukrayini-budut-veryfikovuvaty-fedorov.html

Ракурс

Термінали Starlink в Україні вноситимуть у «білий список».

На українській території працюватимуть лише перевірені термінали Starlink. Кабмін ухвалив постанову про впровадження «білого списку» для терміналів. Незабаром в Україні працюватимуть лише зареєстровані термінали. Всі інші будуть вимкнені. Про це міністр оборони України Михайло Федоров 2 лютого повідомив у Telegram.

Очільник МОУ наголошує, що процес реєстрації «Старлінка» для українців буде «максимально простим». Громадянам безкоштовно зареєструвати їх можна в ЦНАПі, а для бізнесу — на порталі «Дія». Військові реєструватимуть термінали за допомогою окремого захищеного каналу через DELTA.

Також вам не треба ставити власні термінали на баланс військової частини чи передавати дані облікових записів — лише убезпечити свій термінал від блокування, внесши його в «білий список», — наголосив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ інформували, що армія РФ дедалі частіше застосовуватиме американські системи «Старлінк» на ударних дронах для подолання українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і підвищення ефективності й точності атак.

Згодом міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що його відомство звʼязалося з компанією SpaceX і запропонувало «шляхи розв’язання цієї проблеми». Згодом в оборонному відомстві заявили, компанія Ілон Маска уже почала вводити обмеження на використання технології в БпЛА.