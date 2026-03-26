Володимир Зеленський заявив, що США просили Україну допомоги в захисті баз на Близькому Сході.

https://racurs.ua/ua/n212852-ssha-prosyly-ukrayinu-dopomogy-v-zahysti-baz-na-blyzkomu-shodi-zelenskyy.html

Ракурс

США просили Україну допомогти захистити бази на Близькому Сході.

Крім американців, по допомогу до Києва зверталися Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія та Кувейт. Наразі Україна вже працює з деякими країнами, а українські експерти діляться досвідом та оцінюють ситуацію. Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю для Le Monde.

За його словами, Україна планує отримати деякі ракети для протиповітряної оборони в обмін на дрони-перехоплювачі, яких у ЗСУ вдосталь.

Також український лідер зазначив, що Сполучені Штати Америки вважають, що російський диктатор Володимир Путін хоче завершення війни і додав, що «тут у нас абсолютно різні погляди». За словами Зеленського, українська сторона підіймає питання тиску на РФ, щоб завершити війну.

Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру. Є різні погляди на деякі речі, і з цим треба працювати, — розповів він.

Нагадаємо, 21 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна не надає допомоги Вашингтону у війні з Іраном, а слова українського лідера Володимира Зеленського про допомогу назвав політичними та піар-ходами.

Джерело: Le Monde