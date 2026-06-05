Палата представників США ухвалила законопроект про допомогу Україні. Фото:

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Палата представників США проголосувала за допомогу Україні та масштабні санкції проти РФ.

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав представників Республіканської партії виступити проти цього законопроекту. Він заявив на закритій зустрічі, що президент Дональд Трамп повинен мати простір для переговорів з РФ. Однак проект закону все ж ухвалили — 226 голосів «за» проти 195 голосів «проти». Про це повідомили CNN та Associated Press.

За ухвалення закону проголосували 18 республіканців і один незалежний. Таким чином ці законодавці пішли проти керівництва партії.

Законопроект передбачає понад 1 млрд дол. безпекової допомоги та коштів на відновлення, і ще 8 млрд дол. для оборонних позик. Документ тепер направлять до американського Сенату, де він має набрати 60 голосів.

У разі його схвалення це стане першим значним кроком Конгресу щодо допомоги Україні з часу ухвалення законопроекту про додаткове фінансування, яке ще було ухвалене за президентства Джо Байдена навесні 2024 року.

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада ратифікувала меморандум про надання Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС, що дозволить залучити фінансову допомогу від Євросоюзу в 2026—2027 роках. Гроші мають піти на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу.

Джерела: CNN, Associated Press