Верховна Рада ратифікувала угоду про кредит у 90 млрд євро від ЄС.

Верховна Рада ратифікувала меморандум про надання Україні кредиту у 90 млрд євро від ЄС.

Це рішення дозволить залучити фінансову допомогу від Євросоюзу в 2026—2027 роках. Гроші мають піти на покриття дефіциту держбюджету, макроекономічну стабільність та посилення оборонно-промислового потенціалу. Проект закону № 0376 підтримали голосами 276 народних депутатів. Ніхто не голосував проти і не утримався. Не голосували 27 парламентарів. Про це повідомлялося в трансляції засідання парламенту.

Також ВРУ сьогодні ратифікувала меморандум про взаєморозуміння з Євросоюзу щодо кредиту. У документі йдеться про 8,35 млрд євро кредиту макрофінансової допомоги — у трьох траншах.

Зазначається, що для отримання позики Україна повинна виконати низку зобов’язань. Зокрема:

Підтримувати незалежність НБУ та не скасовувати вже прийняті заходи в рамках кредитів від ЄС чи МВФ.

Скасувати пільги з оподаткування міжнародних посилок та оподаткувати доходи через цифрові платформи.

Продовжити військовий збір 5% на три роки.

Ухвалити новий Митний кодекс та призначити нового постійного голову митниці.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Володимир Зеленський подав до ВРУ законопроект, що передбачає ратифікацію угоди про надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро.