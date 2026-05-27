Верховна Рада спростила проходження ВЛК для іноземних добровольців.

Верховна Рада врегулювала роботу військово-лікарських комісій для іноземців.

У середу, 27 травня, український парламент у першому читанні підтримав проект закону № 15015, який передбачає створення чіткого механізму проведення військово-лікарських комісій (ВЛК) для іноземних громадян, які проходять або планують проходити військову службу в Україні. Про це ВРУ повідомила у Telegram.

Закон передбачає, що такі ВЛК визначатимуть придатність до служби, а також встановлюватимуть причинний зв’язок захворювань, поранень і травм із проходженням військової служби. Також ці комісії визначатимуть необхідність медико-соціальної реабілітації та допомоги.

Медичну експертизу здійснюватимуть комісії, що діятимуть при ТЦК, закладах охорони здоров’я Міноборони, МВС та інших структур сектору безпеки й оборони, а також у державних і комунальних медзакладах.

Заявляється, що ініціатором такого закону виступило Міністерство оборони України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України голосами 245 народних депутатів підтримала в другому читанні законопроект № 11520 щодо нових процедур публічних закупівель, який розблоковує фінансову допомогу Україні від Світового банку.