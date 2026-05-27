  Новини
Верховна Рада, фото: Офіс президента

Рада ухвалила закон про публічні закупівлі, який розблоковує допомогу Світового банку

27 тра 2026, 14:55
Верховна Рада сьогодні, 27 травня, голосами 245 народних обранців підтримала в другому читанні законопроект № 11520 щодо нових процедур публічних закупівель, який розблоковує фінансову допомогу Україні від Світового банку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Це важливий крок для продовження реформи публічних закупівель та підвищення прозорості використання державних коштів. Закон також є частиною домовленостей зі Світовим банком і дозволить розблокувати для України 3,5 млрд доларів фінансової підтримки, — наголосила Свириденко.

Продовжуємо працювати у синергії Уряду і Парламенту для виконання міжнародних зобовʼязань і забезпечення міжнародного фінансування, критично важливого для бюджетної стабільності України, — додала вона.

У пояснювальній записці законопроекту вказано, що він спрямований на виконання міжнародно-правових зобов’язань України в сфері публічних закупівель, зокрема необхідних для виконання угоди про асоціацію з ЄС.

Проект акта розроблено з метою забезпечення проведення ефективних публічних закупівель в прозорий та конкурентний спосіб, у тому числі для забезпечення потреб відновлення України внаслідок повномасштабної війни, — вказано в документі.

