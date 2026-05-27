Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа Цабаля

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

Верховна Рада під час засідання сьогодні, 27 травня, схвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата фракції «Голос» Володимира Цабаля.

За відповідне рішення проголосували 257 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше, 12 травня, Рада вже постанову щодо припинення повноважень Цабаля. Проте тоді вона набрала лише 209 голосів.

Цабаль був секретарем бюджетного комітету Ради.

Наступним нардепом за списком «Голос» стане Микола Давидюк.