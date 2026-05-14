Вероніку Анікієвич запросили на засідання ТСК Ради 15 травня, фото: Veronika Danilenko/Facebook

«Вероніку Феншуй» запросили на засідання ТСК Ради із розслідування корупції (ДОКУМЕНТ)

14 тра 2026, 16:49
Вероніку Анікієвич (також відому як «Вероніка Феншуй») запросили на завтрашнє засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, опублікувавши відповідний документ.

На засідання ТСК 15 травня запрошуємо Вероніку Анікієвич (вона ж Вероніка Феншуй), — зазначив він. — Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки.

Нагадаємо, під час нещодавнього судового засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку стало відомо ім’я особи «Вероніка Феншуй Офіс». Ймовірно, з нею Єрмак радився щодо призначень на вищі державні посади — зокрема прем'єр-міністра та заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

