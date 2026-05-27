День української музики запровадила Верховна Рада

День української музики відзначатимуть у вересні
Верховна Рада сьогодні, 7 травня, ухвалила постанову № 15053 про запровадження Дня української музики.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Постанова передбачає встановлення нового пам’ятного дня — Дня української музики, який відзначатиметься щорічно у третю суботу вересня, — вказано в повідомленні.
Метою ініціативи є:
- вшанування внеску українських виконавців та діячів музичної індустрії у розвиток національної культури;
- підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії РФ;
- зміцнення українського культурного простору, вільного від російського впливу;
- у міжнародному вимірі День української музики розглядається як важливий інструмент культурної дипломатії України.
Запропонована дата пов’язана з проведенням фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став знаковою подією в історії української культури та сучасної української музики, — зазначає прес-служба парламенту.
За словами голови підкомітету з питань музичної індустрії Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Санченка, українська музика сьогодні є не лише мистецтвом, а й складовою інформаційної безпеки та культурного фронту держави.