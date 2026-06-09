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Ракурс
Володимир Зеленський обговорив з Петтері Орпо розвиток антибалістичного захисту. Фото:

Зеленський у Таллінні обговорив з премʼєром Фінляндії антибалістику

9 чер 2026, 13:27
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Президент України Володимир Зеленський 9 червня прибув до Естонії.

У Таллінні має розпочатися саміт Україна — країни Північної Європи та Балтії. Перед його початком глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо й обговорив з ним роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Команди працюють, і головне, щоб захисту в Європі ставало більше. Окрема увага — нашим потребам в зміцненні ППО, безпековим викликам в регіоні та дипломатичній роботі для досягнення достойного миру, — зазначив президент.

Також Зеленський поінформував Орпо про контакти Києва з європейцями та американцями. І подякував Фінляндії за підтримку України, а саме — за військові пакети і за внески в програму PURL.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні заявив, що Україна та Італія можуть підписати дронову угоду. Наразі Київ та Рим працюють, щоб збільшити взаємодію між оборонними секторами.

Джерело: Ракурс


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