Володимир Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Дональдом Трампом та лідерами G7. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський розкрив перші деталі зустрічі зпрезидентом США Дональдом Трампом та лідерами «Групи семи» у Франції.

З американським лідером на полях саміту G7 він обговорив виробництво посилення української протиповітряної оборони. Українська та американська команди працюватимуть над можливістю отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет. Про це глава держави 16 червня заявив журналістам.

ППО — всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся «Велика сімка» буде працювати й над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили й про системи, і про ракети. Зараз без деталей про це, пізніше можна більше деталей. Я порушував це питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати. Дай Боже, нам цього разу вийде отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет, — розповів Зеленський.

З лідерами G7 президент України говорив про так званий енергетичний пакет, бо потрібні додаткові гроші, «щоб фізично закрити наші об'єкти». Також Україна потребує дизелю, газу та бензину на зимовий період.

На полях саміту, за словами Зеленського, Франція оголосила, що допоможе відбудувати саркофаг у Чорнобилі після російських ударів по ЧАЕС. А Швейцарія допоможе з відновленням об'єктів Києво-Печерської лаври.

Також, як поінформував президент, триває робота над угодою щодо співробітництва партнерів з Україною щодо безпілотників, так званою Drone Deal.

Крім того, всі учасники саміту G7 висловили підтримку Україні й засудили удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по Лаврі, та по людях. Велика Британія та Канада заявили, що тиснути на РФ будуть через санкції.

Нагадаємо, 16 червня президент США Дональд Трамп і український президент Володимир Зеленський мали зустріч за участі президента Франції Емманюеля Макрона, яка тривала близько 30 хвилин. Після цього господар Білого дому заявив, що заявив, що «Росія має піти на угоду».