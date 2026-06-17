Лідери G7 домовилися посилити українську ППО й надати далекобійну зброю. Фото:

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Лідери G7 погодили проривні рішення для посилення України.

Лідери «Групи семи» висловили солідарність з українським народом на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. Світові лідери окремо відзначили стійкість українців та прогрес ЗСУ на полі бою. Про це йдеться в офіційному спільному комюніке лідерів G7, яке оприлюднили 17 червня.

Ми, лідери G7, залишаємося єдиними в нашій непохитній підтримці України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності… Ми відзначаємо Україну за її стійкість і прогрес на полі бою в останні місяці та наголошуємо, що зараз з’явився новий імпульс, — йдеться у заяві.

Зазначається, що лідери G7 домовилися збільшити постачання Україні систем та засобів ППО, а також ракет перехоплювачів. Крім того, розглядається можливість надання Україні відповідних ліцензій для виробництва ракет-перехоплювачів. Також країни G7 суттєво наростять передачу далекобійних спроможностей для ЗСУ.

Також «Група семи» офіційно зобов’язалася посилити економічний тиск на воєнну економіку РФ, запровадивши новий масштабний пакет санкцій, який буде націлений на нафтовий та газовий сектори країни.

Нагадаємо, на полях саміту G7 президент України Володимир Зеленський говорив з лідерами країн про так званий енергетичний пакет та наголосив, що Україна потребує дизелю, газу та бензину на зимовий період. Франція оголосила, що допоможе відбудувати саркофаг у Чорнобилі після російських ударів по ЧАЕС. А Швейцарія допоможе з відновленням об'єктів Києво-Печерської лаври.