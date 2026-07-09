Володимир Зеленський анонсував надходження нової партії ракет для Patriot. Фото:

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Нова партія ракет-перехоплювачів PAC-3 для Patriot незабаром надійде в Україну.

Очікується надходження одного пакету допомоги. Однак цієї кількості недостатньо, тому необхідна альтернатива для ракет до «Петріотів». Про це президент України Володимир Зеленський заявив у коментарі виданню United24 Media на полях саміту НАТО в Анкарі.

Зараз прийде один пакет, не буду казати коли, — один пакет PAC-3. Ми домовились. Але цього замало. Єдиний правильний варіант — це альтернатива для PAC-3, — розповів він.

За словами глави держави, у найближчі тижні відбудеться зустріч країн антибалістичної коаліції. Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до української майбутньої системи під назвою Freya, яка зможе збивати російську балістику. У цьому процесі братимуть участь до семи країн.

Безумовно, ми побудуємо систему. Побудуємо достатньо в Україні і будемо ділитись технологіями з усіма країнами, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп припустив, що Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Однак експерти упевнені, що налагодити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні швидко навряд чи вдасться. Цьому заважатимуть складні технології, дефіцит комплектуючих та загроза ударів з боку Російської Федерації.

Джерело: United24 Media