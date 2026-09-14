Маск открыто поддержал AfD и заявил, что партия не является экстремистской. Мнения в AfD разошлись

Илон Маск

https://racurs.ua/n216204-mask-otkryto-podderjal-afd-i-zayavil-chto-partiya-ne-yavlyaetsya-ekstremistskoy-mneniya-v-afd.html

Ракурс

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) на этой неделе всколыхнула европейскую политику после убедительной победы на выборах в Германии, но ей не хватило нескольких мест, чтобы сформировать первое в стране правительство крайних правых на уровне земли со времен Второй мировой войны, сообщает The Guardian.

Gut gemacht! — написал Илон Маск в соцсети X неделю назад, использовав немецкое высказывание, означающее «молодец», приветствуя лидера партии AfD Алису Вайдель. Это было одно из по меньшей мере десятка сообщений, которые генеральный директор Tesla и SpaceX опубликовал об AfD после объявления результатов.

Партия AfD ответила на похвалу Маска: лидер партии в Саксонии-Ангальт Ульрих Зигмунд поблагодарил технологического магната за поддержку. Зигмунд, стремящийся, чтобы немецкие школы уделяли меньше внимания ответственности за Вторую мировую войну, и в ближайшие соратники которого входят четверо бывших членов неонацистской молодежной организации, назвал Маска «визионером».

В конце 2024 года Маск написал колонку для немецкого издания Die Welt, в которой выразил свою поддержку партии AfD. В своей статье Маск утверждал, что Германия находится на грани экономического и культурного коллапса, который может решить только AfD, которую он назвал последней искрой надежды для страны. Он также утверждал, что эта партия не экстремистская, приводя пример того, что ее лидер Вайдель имеет партнера того же пола, который походит из Шри-Ланки.

Напоминает ли это вам Гитлера? — написал Маск.

Лишь спустя несколько дней после того, как он вызвал бурную реакцию, продемонстрировав «приветствие в фашистском стиле» на митинге по случаю инаугурации Трампа, Маск заявил перед сторонниками партии AfD в Германии, что «слишком много внимания уделяется вине прошлого, и нам нужно оставить это позади».

Сегодня Маск крайне непопулярен в Германии:

согласно опросу YouGov, проведенному в прошлом году, лишь 19% жителей страны относились к этому мультимиллиардеру благосклонно;

еще меньше людей — только 13% - считали его попытки влиять на германскую политику приемлемыми.

Даже в рядах партии AfD Маск «не вполне желанная фигура».

Поддержка со стороны Маска, по мнению некоторых кругов, не особенно полезна, — отметил Оливер Марш, независимый исследователь, ранее работавший в некоммерческой организации Algorithm Watch. — Значительная часть партии состоит из традиционных немецких националистов, и они не очень-то одобряют то, что американский миллиардер вмешивается в немецкую политику.

Источник: The Guardian