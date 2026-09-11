Полиция Германии обыскивала Генконсульство Украины в Дюссельдорфе. Фото:

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Німецька поліція провела велику операцію у будівлі і на прилеглій території Генерального консульства України у Дюссельдорфі.

Приводом для масштабної поліцейської операції з обшуками стало повідомлення про можливу загрозу. Правоохоронці були змушені перевірити цю інформацію. У четвер ввечері, 10 вересня, територію навколо генерального консульства оточили силовики. Про це повідомили Süddeutsche Zeitung та dpa.

Також поліцейські перекривали ділянку дороги в центрі Дюссельдорфа. На місці події перебувало кілька спецавтомобілів.

Німецькі силовики обшукали будівлю дипломатичного відомства та прилеглу територію. Інформація про загрозу не підтвердилася й поліцейська операція була завершена. Правоохоронці не розкрили додаткові подробиці.

Нагадаємо, в серпні в аеропорту Лейпцига поруч з українським вантажним літаком Ан-124 «Руслан» виявили дрон із вибухівкою. Цей аеропорт є важливим логістичним вузлом і задіяний для переправлення допомоги від західних партнерів до України. Німецька поліція розглядає цей випадок як можливий злочин щодо державної безпеки.

Джерела: Süddeutsche Zeitung, dpa