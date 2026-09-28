Немцы построили исследовательскую модульную ветровую турбину-конструктор. Фото:

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Модульну дослідницьку вітрову турбіну встановили на території землі Нижня Саксонія в Німеччині.

Розробили турбіну OPUS 3 фахівці Німецького аерокосмічного центру (DLR). Механізм конструктора дозволить вченим змінювати, замінювати або комбінувати компоненти в різних конфігураціях, зокрема лопаті ротора, частини редуктора, а також систему керування турбіною. Про це пише Interesting Engineering.

За словами розробників, номінальна потужність OPUS 3 становить 500 кВт. Висота до маточини — близько 50 м, а діаметр ротора — приблизно 50 м. Її відносно невеликий розмір робить турбіну придатною для випробування доіндустріальних прототипів у зменшеному масштабі за реальних погодних та експлуатаційних умов.

Зазначається, що вежу установки вагою близько 80 т привезли у двох секціях та зібрали на місці. Зверху розмістили генератор турбіни. Маточина ротора важить близько 15 т. Кожна з трьох лопатей має довжину 25 м й важить 2,5 т.

Технології, які добре покажуть себе на OPUS 3, у майбутньому можуть бути використані в комерційних турбінах. DLR проводить пусконалагоджувальні роботи та готує турбіну до майбутніх досліджень і випробувань на майданчику, — заявив інженер DLR та керівник проекту OPUS 3 Лукас Фірмхофер.

Дослідницькі роботи на регулярній основі почнуться на початку 2027 року. Інженери перевірятимуть кожну систему поетапно, а також те, як різні системи працюють разом.

Нагадаємо, у Китаї представили перший у світі кільцевий кран вантажопідйомністю 14 тис. т. Після того, як кран зберуть, він стане кільцевим краном із найбільшою вантажопідйомністю у світі. Його максимальний вантажний момент становитиме 700 тис. тонно-метрів.

Джерело: Interesting Engineering