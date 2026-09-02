Перший у світі кільцевий кран вантажопідйомністю 14 тис. т представили в Китаї. Фото:

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Перший у світі кільцевий кран вантажопідйомністю 14 тис. т представили в Китаї.

Гігантську машину спільно розробляють компанії XCMG та Sinopec Heavy Lifting & Transportation. Після того, як кран зберуть, він стане кільцевим краном із найбільшою вантажопідйомністю у світі. Його максимальний вантажний момент становитиме 700 тис. тонно-метрів. Про це пише сервіс PR Newswire’s.

Зазначається, що кран має модульну конструкцію, що складається з двох основних частин, які працюють разом. Машину обладнали інноваційною системою електричного прямого приводу, яка безпосередньо перетворює електроенергію на механічний рух. Це дозволяє скоротити споживання енергії на понад 30% і підвищити ефективність роботи на 20%.

Цей величезний кран китайці хочуть застосовувати в будівництві атомних електростанцій. Кран може піднімати з однієї позиції, використовуючи одну й ту саму конфігурацію стріли. Також його можна задіювати у зведенні морських вітрових електростанцій. Він зможе підіймати великі вежі та резервуари як готові цілісні конструкції, замість того щоб монтувати їх частинами безпосередньо на місці. Це повинно зменшити ризики, пов’язані з монтажем на будівельному майданчику.

Нагадаємо, в Китаї розгорнули морську плавучу сонячну енергетичну систему з бамбуку. Інженерно оброблений бамбук використали як конструкційний матеріал для морської сонячної енергетики на плавучій фотоелектричній платформі Jilin-2 потужністю 100 кВт. Китайці вивчають, чи може бамбук замінити сталь і пластик у таких плавучих системах.

Джерело: PR Newswire’s