Китай запустил самую большую в мире подземную батарею для хранения энергии. Фото:

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Китай запустив найбільшу у світі підземну батарею для збереження енергії.

У провінції Цзянсу завершили повний запуск другої черги сховища стисненого повітря Хуанен Цзіньтань. Це підземне сховище енергії має сумарну потужність 700 МВт. Система працює за наступним принципом — коли споживання електроенергії у мережі падає, надлишок електрики задіює потужні компресори, які закачують повітря в підземні каверни на глибині майже 1 км. Про це пише Interesting Engineering.

Зазначається, що повітря зберігається під тиском понад 130 атмосфер. Коли попит на енергію зростає, клапани відкриваються, стиснене повітря виривається назовні та обертає турбіни, повертаючи електрику до мережі. Для закачування повітря передбачені свердловини, основна з яких здатна пропускати до 2,16 млн. куб. м повітря на годину.

Китайці також знайшли, як користю використати тепло, що виникає під час роботи компресорів. Його збирають і зберігають у спеціальній системі, що складається з 16 сферичних резервуарів із водою об'ємом по 3 тис 500 куб м. кожен. Загалом це 56 тис. куб. м гарячої води, яку потім використовують для підігріву повітря під час генерації.

Надпотужний «павербанк» розмістили у соляних печерах, бо вони мають високу щільність і низьку проникність, що дозволяє роками утримувати газ без витоків.

Нагадаємо, Китай побудував морську плавучу сонячну енергетичну систему з бамбуку. Платформу Jilin-2 потужністю 100 кВт. розгорнули біля міста Яньтай у провінції Шаньдун. Китайці вивчають, чи може бамбук замінити сталь і пластик у таких плавучих системах.

Джерело: Interesting Engineering