Ученые научились превращать 90% энергии океанских волн в электроэнергию. Фото:

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Створювати електричну енергію з енергії океанських хвиль навчилися дослідники з Австралії та Німеччини.

Метод, який дозволяє видобути 90% енергії з хвиль океану, спільно реалізовували науковці з Аугсбурзького університету, університету Аделаїди та Мельбурнського університету. Вчені виявили, що налаштування морських буїв залежно від рівня хвиль може допомогти великим хвильовим електростанціям ефективніше вловлювати енергію. Про це пише Interesting Engineering.

Науковці моделювали роботу методу на електростанціях, які включають від 50 до 100 буїв. На думку фахівців, саме така кількість дозволить забезпечити високу продуктивність за зміни частоти та напряму хвиль.

За словами доктора наук Інституту математики Аугсбурзького університету Мальте Петера, для видобутку електроенергії можна використовувати спеціальні буї, які будуть закріплені на морському дні. Хвилі спочатку підніматимуть буї, а потім вони опускатимуться між хвилями. Такий постійний рух створює «динамо-машину», яка генерує електрику.

Наголошується, що океанічні хвилі є невичерпним та доступним ресурсом. Однак встановлення та обслуговування необхідного обладнання залишаються дорогими. Однак конкуренція між майбутніми хвильовими електростанціями порівняно з вітровими та сонячними залежатиме від технологічного розвитку та вартості.

Нагадаємо, Індія будує електростанцію, яка працюватиме на різниці температур між теплою поверхневою водою та холодною водою в глибині океану. Електрична станція братиме морську воду з глибини близько 1 тис. м і використовуватиме цю різницю для виробництва 65 кВт електроенергії та 100 тис. літрів прісної води на добу.

Джерело: Interesting Engineering