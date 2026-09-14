В Индии начали строить электростанцию, производящую свет на разнице температур воды. Фото:

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Індія будує електростанцію, яка працюватиме на різниці температур між теплою поверхневою водою та холодною водою в глибині океану.

Об'єкт почали зводити острові Каваратті, що в індійському архіпелазі Лакшадвіп. Електрична станція братиме морську воду з глибини близько 1 тис. м і використовуватиме цю різницю для виробництва 65 кВт електроенергії та 100 тис. літрів прісної води на добу. Це технологія перетворення океанічної теплової енергії (OTEC), яка перетворює вертикальний температурний градієнт океану на електроенергію. Про це заявили в Національному інституті океанських технологій Індії (NIOT), пише ZME Science.

Ця технологія цікавить фахівців понад 100 років, а вона неодноразово зупинялася на шляху до комерціалізації. Також під питанням надійність технології та її висока вартість.

Індійські науковці уперше зіткнувся з цим на практиці у 2002 році, коли спробували реалізувати такий проект в морі потужністю 1 МВт. Під час будівництва працівники втратили в морі холодноводну трубу завдовжки 1 тис. метрів і після цього проект був заморожений. До нині труби залишаються однією з найскладніших інженерних проблем OTEC.

Однак у квітні цього року компанія Global OTEC заявила, що встановила прототип і під'єднала вертикальну трубу для забору морської води на випробувальному майданчику біля Канарських островів. Вартість електроенергії з 10-мегаватної установки OTEC в 2025 році становила 20−67 центів за кВт-год. Це значно дорожче за вітрову або сонячну енергетику.

Фахівці наголошують, що перекачування глибокої води вгору може переносити поживні речовини, розчинений вуглець та організми в незвичні для них шари. Глибоководний скид і ретельний вибір місця розташування можуть зменшити деякі ризики, але великі установки працювали недостатньо довго, щоб остаточно оцінити ці проблеми.

Нагадаємо, у Китаї побудували морську плавучу сонячну енергетичну систему з бамбуку. Інженерно оброблений бамбук використали як конструкційний матеріал для морської сонячної енергетики на плавучій фотоелектричній платформі Jilin-2 потужністю 100 кВт. Китайці вивчають, чи може бамбук замінити сталь і пластик у таких плавучих системах.

Джерело: ZME Science