Искусственный интеллект не столь хорошо узнает объекты, как люди, фото: ChatGPT

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Штучний інтелект (ШІ) поступово проникає в багато сфер життя, демонструючи здібності, які часто дорівнюють або навіть перевершують людські.

Однак нове дослідження учених з Нью-Йоркського університету, опубліковане в журналі iScience, показує, що ШІ має труднощі з розпізнаванням об'єктів за їхніми загальними контурами, коли окремі елементи зображення спотворені. Про це повідомляє видання EurekAlert.

Сучасні моделі ШІ не здійснюють візуальне сприйняття об'єктів так само, як це роблять люди, — зазначають дослідники.

Дослідники створили набір зображень, щоб перевірити моделі штучного інтелекту. Вони систематично змінювали загальні форми, внутрішні частини та текстури багатьох зображень, таких як кішка, метелик, автомобіль та кукурудзяний качан, а потім порівняли здатність людей правильно ідентифікувати ці об'єкти зі здатністю десятків найкращих моделей ШІ.

Учені протестували понад 200 глибоких нейронних мереж, і жодна з них не змогла повністю відтворити патерни розпізнавання об'єктів, властиві людям.

Здатність людей використовувати загальні ознаки форми для візуального розпізнавання об'єктів залишається неперевершеною, — наголошують учені.

Виявилося, що:

коли в полі зору з’являється об'єкт, люди можуть впізнати його на основі багатьох ознак, зокрема текстур, дрібних внутрішніх деталей та загальної форми чи силуету;

однак, на відміну від людей, машини можуть заплутатися навіть через незначні спотворення зображення;

загалом люди краще розпізнають об'єкти за їхніми загальними контурами, ніж алгоритми штучного інтелекту. Комп’ютерні алгоритми постійно показували гірші результати порівняно з людьми, коли розпізнавання об'єктів залежало виключно від розпізнавання загальних контурів.

Ці результати показують, що сучасні моделі комп’ютерного зору не зовсім відповідають людському сприйняттю, незважаючи на те, що їх навчали на величезній кількості знімків, зроблених людьми, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert