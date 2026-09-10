Фото: Delft University of Technology - Studio Oostrum

https://racurs.ua/n216165-dron-pticu-razrabotali-issledovateli-iz-niderlandov-video.html

Ракурс

Дрон, який поводиться більше як птах, розробили науковці з Делфтського технологічного університету в Нідерландах.

Ідея створити такий безпілотник була натхненна способом, у який птахи взаємодіють зі світом. Пернаті використовують дотик, щоб керувати останніми моментами посадки. Птахи відчуваючи гілку лапами та коригуючи хват у реальному часі. Для цього для дрона розробили спеціальну антропоморфну кисть, призначену для польоту. Про це пише TechXplore з посилання на науковця Салуа Хамаза.

Ця кисть має три пальці, кожен із трьома фалангами. Пропорції кисті нагадують будову людської кисті. Один трос на кожен палець відкриває пальці, а м’які силіконові накладки забезпечують тертя та дають кисті змогу пристосовуватися до різних поверхонь і текстур

Перед посадкою цей дрон обмацує гілку й встановлює, де вона розташована та під яким кутом знаходиться. Після цього безпілотник коригує власне положення та надійно хапається за неї. Після цього він може вимкнути двигуни й економити заряд акумулятора.

У ході випробувань науковці з’ясували, що дрон залишався надійним навіть тоді, коли початкові оцінки положення, орієнтації та розміру цілі були неправильним. У той час звичайна стратегія на основі машинного зору швидко зазнавала невдачі.

Наголошується, що нова технологія відкриває шлях до дронів, здатних тривалий час здійснювати моніторинг навколишнього середовища навіть там, де одного лише зору недостатньо. Такі БпЛА можуть працювати у лісових кронах, на складних промислових конструкціях або в місцях без систем захоплення руху.

Нагадаємо, перший у світі кільцевий кран вантажопідйомністю 14 тис. т представили в Китаї. Машину обладнали інноваційною системою електричного прямого приводу, яка безпосередньо перетворює електроенергію на механічний рух. Цей величезний кран китайці хочуть застосовувати в будівництві атомних електростанцій, а також у зведенні морських вітрових електростанцій.

Джерело: TechXplore