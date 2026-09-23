Дистанционное минирование с помощью роботов осуществляет Третий армейский корпус, скриншот видео

https://racurs.ua/n216414-400-metrov-minnyh-zagrajdeniy-cherez-dve-nochi-sozdali-raboty-tretego-armeyskogo-korpusa.html

Ракурс

Третій армійський корпус за дві за допомогою роботів створив 400 метрів мінних загороджень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі корпусу.

Третій армійський корпус став першим, хто почав системно застосовувати дистанційне мінування за допомогою НРК та БпЛА. Під час наступальної операції «Вівальді» технології дозволили швидко мінувати маршрути руху противника та перерізати його логістику, — наголошують в 3 АК.

Зазначається, що на виконання завдання, яке роботи виконали за два дні, людям знадобилося б близько двох тижнів.

Кілька днів тому у Третьому корпусі повідомили, що під час операції «Вівальді» наземні роботизовані комплекси стали частиною наступу.