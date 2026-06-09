Наземные роботизированные комплексы уже осуществили 50 тыс. миссий — Минобороныhttps://racurs.ua/n214325-nazemnye-robotizirovannye-kompleksy-uje-osuschestvili-50-tys-missiy-minoborony.htmlРакурс
Українські військові з початку року за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснили вже понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій.
Про це сьогодні, 9 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.
Федоров повідомив, що за п’ять місяців кількість підрозділів, які звітують про виконані НРК місії, зросла майже вдвічі — зі 117 до 230.
Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику. Вони доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу, — наголосив він. — Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із наших пріоритетів: що більше завдань виконують роботи, то більше життів військових вдається зберегти.
Він зазначив, що за місії з НРК підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.
Завдяки єБалам бачимо верифіковані результати їх застосування й можемо швидше масштабувати найефективніші практики на все військо, — зазначив міністр.
Федоров також повідомив, що відбувається масштабування застосування НРК на фронті та збільшуються закупівлі від держави:
У першому півріччі 2026 року контрактуємо 25 000 НРК, які поступово надходять на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.