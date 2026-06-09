НРК активно применяют в логистических и эвакуационных миссиях, скриншот видео

https://racurs.ua/n214325-nazemnye-robotizirovannye-kompleksy-uje-osuschestvili-50-tys-missiy-minoborony.html

Ракурс

Українські військові з початку року за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснили вже понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій.

Про це сьогодні, 9 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.

Федоров повідомив, що за п’ять місяців кількість підрозділів, які звітують про виконані НРК місії, зросла майже вдвічі — зі 117 до 230.

Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику. Вони доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу, — наголосив він. — Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із наших пріоритетів: що більше завдань виконують роботи, то більше життів військових вдається зберегти.

Він зазначив, що за місії з НРК підрозділи отримують єБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі.

Завдяки єБалам бачимо верифіковані результати їх застосування й можемо швидше масштабувати найефективніші практики на все військо, — зазначив міністр.

Федоров також повідомив, що відбувається масштабування застосування НРК на фронті та збільшуються закупівлі від держави: