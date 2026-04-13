Роботизированные комплексы впервые самостоятельно захватили вражескую позицию

https://racurs.ua/n213195-ukrainskie-raboty-vpervye-bez-pehoty-zahvatili-vrajeskuu-poziciu-zelenskiy.html

Ракурс

Українські безпілотні платформи вперше захопили ворожу позицію.

Про це сьогодні, 13 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Майбутнє вже на полі бою, і його творить Україна. Це наші наземні роботизовані комплекси. Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами — НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат із нашого боку, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що лише за три місяці НРК «ратель», «терміт», «ардал», «рись», «змій», «протектор», «воля» та інші виконали на фронті понад 22 тис. місій.