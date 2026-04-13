Українські роботи вперше без піхоти захопили ворожу позицію — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n213195-ukrayinski-roboty-vpershe-bez-pihoty-zahopyly-voroju-pozyciu-zelenskyy.htmlРакурс
Українські безпілотні платформи вперше захопили ворожу позицію.
Про це сьогодні, 13 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Майбутнє вже на полі бою, і його творить Україна. Це наші наземні роботизовані комплекси. Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами — НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат із нашого боку, — розповів Зеленський.
Він зазначив, що лише за три місяці НРК «ратель», «терміт», «ардал», «рись», «змій», «протектор», «воля» та інші виконали на фронті понад 22 тис. місій.
Іншими словами, більше 22 тисяч разів збережено життя — у найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності — життя людини, — наголосив Зеленський.