  Новини
У Мінцифри заперечують можливість появи повісток у «Дії», зображення: Google Gemini

Повісток у «Дії» не буде — Мінцифри

27 бер 2026, 10:01
У мережі з’явилися повідомлення з посиланням на народного депутата Юлію Яцик, котра заявила, що, на її думку, поява повісток у «Дії» може стати частиною реформи територіальних центрів комплектування та посилення мобілізації.

Ми вже прийняли закон про автоматичне накладання штрафних санкцій у разі неоновлення даних. Я думаю, саме підтягнення оцих ресурсів військово-облікових документів, надсиланням повісток в «Дію» — це буде одним із напрямків реформи ТЦК і посилення мобілізації, — заявила вона.

У Міністерстві цифрової трансформації України такі прогнози спростовують.

Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому, — наголошується у Telegram-каналі «Дії».

Джерело: Ракурс


