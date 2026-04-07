Україна нарощує застосування НРК, фото: Міноборони України

Сили оборони нарощують використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових там, де це можливо у найскладніших умовах.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомила прес-служба Міноборони України з посиланням на дані бойової системи DELTA.

Зазначається, що:

у березні наземні НРК виконали понад 9 тис. бойових і логістичних завдань на передовій; у листопаді минулого року таких місій було понад 2,9 тис., а у січні 2026 року — понад 7,5 тис.;

загалом за перші три місяці цього року роботами виконано близько 24 тис. 500 завдань.

Сили оборони все частіше застосовують НРК для різних завдань, — зазначили у Міноборони. — Нині вони виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених.

За інформацією Міноборони, у березні вже 167 підрозділів використовували НРК для виконання різних місій. У листопаді 2025 року таких підрозділів було 67.