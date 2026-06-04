Новый наземный робот в ВСУ. Фото: Минобороны

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Українські військові медики отримають новий медевак.

У Збройних силах України почнуть експлуатувати вітчизняний наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr. Перші модель цього робота вже працюють на фронті з 2024 року. Українські розробники суттєво модернізували платформу, взявши до уваги відгуки військових. Про це Міністерство оборони України 4 червня повідомило у Telegram.

В оборонному відомстві зазначили, що платформа Vepr має довжину 136 см, ширину 112 см і висоту зі стійкою 138 см. Вага НРК становить 350 кг, а сам медевак може транспортувати вантаж такої ж маси.

Платформа може розганятися до 7,5 км/год. завдяки двом електричним двигунам потужністю по 1,5 кВт. Ємності акумуляторів вистачає на майже 40 км шляху. Розробники оснастили «Вепря» цифровими камерами та кількома видами зв’язку.

НРК Vepr здатні виконувати наступні завдання:

доставку боєприпасів чи військового майна вагою до 350 кг;

евакуацію одного-двох поранених одночасно;

дистанційне розмінування територій;

евакуація з поля бою пошкоджених автомобілів чи інших НРК.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в ЗСУ розповіли, як робот допоміг урятувати життя двох поранених українських піхотинців. Тоді на одній з ділянок фронту під обстріл ворожих дронів потрапили бійці з 1-го батальйону 63-й бригади Збройних сил України. Оперативна евакуювати їх звідти для людини було неможливо, тому довелося використовувати наземний роботизований комплекс.