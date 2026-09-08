Германия анонсировала проект City Dome для защиты городов Украины. Фото:

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Німеччина анонсувала початок роботи над проектом City Dome («Купол над містом»), який має створити захисний щит над містами України від атак дронів і ракет.

Країна долучається до цього проекту, який вже реалізується. Також Німеччина робить значний внесок у нарощування інших спроможностей Збройних сил України. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 8 вересня перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Європейська правда».

Я радий, що важливий проект City Dome зараз реалізується. У межах цього проекту Німеччина підтримає створення щита для захисту українських міст від атак безпілотників та ракет, — зазначив він.

Міністр не розкрив під час виступу деталей про саму цю систему чи терміни її розгортання.

Нагадаємо, міністр оборони ФРГ Борис Пісторіус заявив, що Німеччина передасть Україні боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Перехоплювачі PAC-2 будуть передані зі складів Бундесверу.

Також Берлін активізує постачання ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 із власних запасів. Передбачаються й постійні постачання систем ППО IRIS-T та керованих ракет серійного виробництва до них.

Джерело: «Європейська правда»