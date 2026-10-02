Японія запровадила нові санкції проти оборонки та тіньового флоту РФ. Фото:

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Японія запровадила нові санкції проти Російської Федерації.

У п’ятницю, 2 жовтня, японський уряд розширив санкційний список проти країни-агресора за її збройну агресію проти України. До списку включили 33 російські компанії та девʼятьох осіб. Щодо цих осіб запровадили обмеження на платежі та операції з капіталом. Перекази коштів, а також угоди, повʼязані з депозитами та грошовими позиками, відтепер вимагатимуть спеціального дозволу влади Японії. Про це повідомили в МЗС країни.

Під санкції потрапили об'єкти російського ВПК — «Туламашзавод», «Мотовиліхінські заводи», «Воєнторг», «Уралдронзавод», ВНДІР «Прогрес» та «Алабуга Девелопмент». Під обмеженнями також заступник гендиректора «Ростеху» Дмитро Леліков, засновник Lobaev Arms Владислав Лобаєв, керівник Воскресенського агрегатного заводу Олександр Сичугов та гендиректор ВНДІР «Прогрес» Владислав Костін.

Також Токіо включив у санкційний список чотири компанії з Туреччини та ОАЕ та 35 суден російського так званого тіньового флоту.

Нагадаємо, 1 жовтня Сполучені Штати Америки в межах операції Economic Outcast («Економічний вигнанець») застосували «безпроцентні заходи» проти мережі A7 Network — тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яку іранський режим використовує для обходу санкцій.