США ввели санкції проти компанії A7, через яку Росія виводила гроші

США розширили санкції проти Росії, фото: Picpedia.org

https://racurs.ua/ua/n216580-ssha-vvely-sankciyi-proty-kompaniyi-a7-cherez-yaku-rosiya-vyvodyla-groshi.html

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США сьогодні, 1 жовтня, в межах операції «Economic Outcast» («Економічний вигнанець») застосували «безпроцентні заходи» проти мережі A7 Network — тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яку іранський режим використовує для обходу санкцій.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів запровадило санкції проти A7 Network, визначивши її як значну транснаціональну злочинну організацію, — вказано в повідомлені.

В американському Мінфіні зазначають, що A7 Network використовувалася для обходу санкцій, переміщення незаконних коштів та підриву цілісності світової фінансової системи.

Сьогоднішні дії щодо A7 продовжують безпрецедентні зусилля Міністерства з ізоляції Ірану та його фінансових пособників і надсилають чіткий сигнал: якщо ви сприяєте незаконним фінансовим операціям супротивників Америки, ви втратите доступ до фінансової системи США", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зазначається, що A7 Network було створено та підтримано особами, що перебувають під санкціями США, з метою обходу санкцій:

вона розгорнула глобальну мережу субагентів — компаній, спеціально створених для маскування платежів, пов’язаних із підсанкційними секторами та особами, під виглядом звичайної комерційної діяльності;

її використовував Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції;

сьогоднішні заходи доповнюють рішення від 14 серпня 2025 року про внесення до санкційних списків кількох структур A7 Network (зокрема A7 LLC та Old Vector LLC), поширюючи дію санкцій США на всю мережу загалом.

Під санкції потрапляє все майно і частки мережі A7, які перебувають у США або контролюються американцями. Це стосується і транзакцій за участю субагентів, що діють від імені мережі. Санкції також поширюються на будь-які організації, якими заблоковані особи разом чи окремо володіють на 50% або більше.

Торік видання Financial Times провело розслідування щодо появи нової криптовалюти, створеної для здійснення розрахунків в обхід запроваджених проти РФ санкцій — токену — A7A5, який позиціонують як перший стабільний коїн, прив’язаний до російського рубля. Формально його створила компанія A7 LLC в РФ, а офіційним емітентом виступає киргизька Old Vector LLC. Відомо, що через цей токен лише за чотири було проведено понад 9 млрд доларів.