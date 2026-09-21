Трамп готує нові масштабні санкції проти МКС. Фото:

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Санкції проти Міжнародного кримінального суду можуть запровадити США.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа готує нові масштабні санкції проти МКС, які можуть фактично відрізати установу від значної частини світової фінансової системи. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на посадовців Сполучених Штатів та документи.

Зазначається, що після шести-семи місяців внаслідок цих санкцій можуть бути заборонені більшість транзакцій із МКС. Зокрема, суд потенційно втратить можливість проводити операції в американських доларах, що суттєво ускладнить його роботу.

Однак досі не ухвалене остаточне рішення щодо санкцій. Однак це може статися вже цього тижня під час Генеральної асамблеї ООН або невдовзі після неї.

Раніше Штати вже запроваджували санкції проти колишнього головного прокурора МКС Каріма Хана, президента суду Томоко Акане, кількох суддів та прокурорів. Нові обмеження можуть спрямувати вже не проти окремих осіб, а проти широкого спектра операцій самого суду.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Україні вже має такі ж права, як інші повноцінні члени МКС.

Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права.

Джерело: The Wall Street Journal