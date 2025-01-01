Україна 1 січня стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту МКС

Україна приєдналася до МКС, фото: МКС

https://racurs.ua/ua/n202713-ukrayina-1-sichnya-stala-125-u-derjavou-uchasnyceu-rymskogo-statutu-mks.html

Ракурс

Україна сьогодні, 1 січня 2025 року, стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

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У будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відсьогодні Україні отримує такі ж права, як інші повноцінні члени МКС.

Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права, — зазначив речник МКС Фаді ель-Абдалла.

Він висловив сподівання, що Україна надихне своїм прикладом інші держави.

Ми сподіваємося, що ця нова ратифікація також відчинить двері для наслідування іншими прикладу України, що є знаком довіри до Міжнародного кримінального суду (МКС), — наголосив Фаді.

Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримають його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об'єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу, — додав він.

Після ратифікації в України додалися також нові зобов’язання, наприклад, щодо фінансової участі у формуванні бюджету. Фаді уточнив, що кошторис МКС ухвалює Асамблея держав-учасниць МКС, при цьому береться до уваги розмір економіки та кількість населення кожної країни:

бюджет становить приблизно 190 млн євро і це навантаження розподілене між усіма державами, але в певній пропорції;

кошторис заснований за такою ж формулою, як в ООН — з огляду на розмір економіки та кількість населення країни. Тому, наприклад, Японія та Німеччина є одними з найбільших внескодавців до бюджету МКС.

Зараз я не маю точних цифр стосовно того, яким має бути внесок України. Але він буде пропорційний розміру її економіки та чисельності населення, — зазначив він.

Фаді наголосив, що МКС не веде справ проти держав, завжди йдеться про індивідуальну відповідальність за злочини:

обвинувачення підозрюваним також висуває прокурор МКС, а не держави;

водночас держави-учасниці можуть подавати звернення до прокурора щодо конкретного конфлікту або певних злочинів, і він тоді може вирішити, чи відкривати провадження, та перевірити, які злочини підпадають під юрисдикцію МКС.

Фаді зазначив, що наша держава раніше визнала юрисдикцію МКС, на підставі чого було розпочате розслідування щодо ситуації в Україні, яке нині триває:

У його рамках прокурор МКС уже порушив кілька справ і, можливо, будуть ініційовані нові справи та звинувачення. Ратифікація Римського статуту Україною не означає, що потрібно починати нове розслідування, оскільки воно вже розпочате на основі попередньої заяви України.

Джерело: «Укрінформ»