МКС видав ордери на арешт лідерів «Талібану». Фото:

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МКС видав ордери на арешт для двох лідерів радикального угруповання «Талібан», яке керує Афганістаном з 2021 року.

Міжнародний кримінальний суд 8 липня видав ордери на імʼя верховного лідера «Талібану» Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдулт Хакіма Хаккані. Слідство вважає, що існують достатні підстави вважати, що ці обидва терористи вчинили злочин проти людяності. Про це повідомляється на сайті МКС.

Обох лідерів «Талібану» звинувачують у переслідуванні дівчат, жінок за гендерною ознакою та через «невідповідність» політиці «Талібану» щодо гендеру, гендерної ідентичності чи самовираження, а також у переслідуванні за політичними мотивами тих, хто сприймає як «союзників дівчат та жінок». Зазначається, що ці злочини в Афганістану охоплюють період з 15 серпня 2021 року і щонайменше до 20 січня 2025 року.

Як відомо, ООН фіксувала дискримінаційні укази та заходи щодо жінок в Афганістані із серпня 2021 року, відколи до влади прийшов «Талібан». Правозахисники підрахували, що відтоді таліби видали щонайменше 126 рішень, які позбавляють жінок та дівчат основних прав і свобод, а також доступу до охорони здоров’я та правосуддя.

Нагадаємо, у лютому президент США Дональд Трамп звинуватив Міжнародний кримінальний суд у «неналежних діях» проти його країни, Ізраїлю й інших американських союзників. Він запровадив санкції на осіб, які сприяють у розслідуваннях МКС щодо американських громадян або громадян держав-союзників, а також членів родин таких осіб.