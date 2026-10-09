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Ракурс
Україна підтримує МКС, фото: «Укрінформ»

Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після оголошених США санкцій

9 жов 2026, 21:58
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Україна, як держава-учасниця Римського статуту, підтверджує свою підтримку Міжнародного кримінального суду, а також його незалежності й цілісності.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій сьогодні, 9 жовтня, Міністерством закордонних справ України.

Для України МКС є життєво важливою інституцією в наших зусиллях із притягнення до відповідальності за російські звірства та забезпечення справедливості для жертв і тих, хто пережив ці злочини, — наголошується у заяві.

Ми й надалі співпрацюватимемо з іншими державами-учасницями Римського статуту задля забезпечення ефективного функціонування Суду, — додали у МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Джерело: Ракурс


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