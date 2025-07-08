Чеська оборонна компанія відкриє виробництво снарядів в Україні

Чехія запустить виробництво снарядів в Україні. Фото:

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Виробництво артилерійських снарядів в Україні налагодять чехи.

Корпорація Excalibur Army, яка є найбільшою оборонною компанією Чехії, вже відкрила своє представництво в Україні. Крім того, готується запуск виробництва великокаліберних боєприпасів. Це допоможе розширити виробничі потужності та активізувати співпрацю з українськими партнерами у сфері оборони. Про це йдеться у заяві материнського холдингу Czechoslovak Group.

Зазначається, що українське представництво займатиметься замовленнями, документацією та технічними консультаціями, що дозволить значно скоротити час реагування та підвищити гнучкість операцій. А саме виробництво снарядів хочуть запустити вже у 2025 році.

Сьогодні ми не можемо розкривати подробиці про виробництво, проте наша команда тут працюватиме над тим, щоб наші технології та рішення відповідали реальним умовам поля бою, — розповів директор з маркетингу Excalibur Army Ян Кратки.

Нагадаємо, уряд Норвегії дозволив Україні виготовляти норвезькі артснаряди калібру 155 мм. Українській «оборонці» не лише передали ліцензії на виробництво артилерійських снарядів НАТОвського калібру, але й Норвегія погодилася профінансувати цей процес.