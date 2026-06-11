У Росії почали штрафувати за критику «Талібану»

«Талібан» у Росії перестав вважатися терористичним рухом навесні 2026 року, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/ua/n214370-u-rosiyi-pochaly-shtrafuvaty-za-krytyku-talibanu.html

Ракурс

У Росії почали штрафувати за критику афганського руху «Талібан». Причому у РФ статус «терористичного» з «Талібану» зняли лише цієї весни.

Про це повідомляє Telegram-канал «Острожно, новости» з посиланням на матеріали справи.

Зазначається, що 5 червня Жовтневий районний суд Ростова-на-Дону розглянув справу 19-річного Єгора А., на яку було складено протокол за статтею про «розпалювання ненависті». У матеріалах суду сказано, що юнак опублікував коментар під постом у спільноті «ВКонтакте» під новиною із заголовком: «Талібан заповнить Росію гранатами, родзинками, кока-колою, килимами та бавовною».

Коментар Єгора містив нецензурні заклики про те, що талібам нічого робити у Росії та про «печерний» рівень їх розвитку.

Суд вирішив, що таке висловлювання провокує «ворожнечу між народами Російської Федерації та Афганістану». Також Єгора звинуватили в кількох інших коментарях, які «пропагують вбивство мігрантів і заподіяння шкоди їхній власності». Підліток визнав провину та розкаявся. Йому призначили штраф 10 тис. рублів.

«Талібан» — радикальний ісламістський політичний та воєнізований рух. 2021 року таліби захопили владу і стали на чолі Афганістану як офіційний уряд. У країні встановлено ісламістський режим, що ґрунтується на строгому виконанні норм шаріату. Таліби також запровадили жорсткі обмеження прав жінок. Росія стала першою країною у світі, яка визнала владу «Талібану», а навесні 2026 року Верховний суд РФ призупинив «терористичний» статус афганської організації.

При цьому в Росії за підтримку «Талібану» раніше судили. Так, у справі про виправдання тероризму проти журналістки Надії Кеворкової один із епізодів, що її осуджують, пов’язаний з тим, що в 2021 році вона іронічно написала: «Таліби красені».