Талібан захопив останній непідконтрольний регіон Афганістану

Таліби. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n159625-taliban-zahopyv-ostanniy-nepidkontrolnyy-region-afganistanu.html

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Війна в Афганістані завершилася наступом талібів на демократичний уряд. Ісламістський рух заявив, що захопив останню провінцію Афганістану, яка не була під контролем руху — Панджшер.

Про це повідомляє Reuters.

З милості Всемогутнього Аллаха ми контролюємо весь Афганістан. Злочинці програли й Панджшер зараз під нашим командуванням, — заявив один із командирів руху.

Інформацію про захоплення регіону підтвердили три анонімні джерела серед членів руху. Водночас представники Національного фронту опору, що протистоїть Талібану, інформацію про втрату контролю над Панджшером відкидають.

Вони заявили, що відбили всі ворожі атаки за останні 24 години, а ворожі ополченці тікають.

Панджшер був останній регіоном Афганістану, який не контролювали таліби. Після захоплення влади над рештою території країни ісламісти влаштували переговори з лідерами опору в регіоні, однак вони нічого не дали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська зброя та спеціальні засоби потрапили до рук бойовиків Талібану. Діючі та колишні американські офіційні особи висловлюють побоювання, що ця зброя може бути використана для вбивства мирних жителів, захоплена іншими збройними угрупованнями, такими як «Ісламська держава», або навіть передана противникам, включаючи Китай і Росію.

Джерело: Reuters