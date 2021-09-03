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Ракурс
Тесла. Фото: Electrek

Tesla створить автомобіль без керма (ФОТО)

3 вер 2021, 20:53
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Tesla (Тесла), відомий виробник електрокарів, створений Ілоном Маском, почне виробляти бюджетний автомобіль без керма і педалей.

Незвичайне повністю автономне авто випустять до 2023 року. Про це повідомляє видання Electrek.

Тесла. Фото: ElectrekЦю новину своїм співробітникам розповів сам глава компанії Ілон Маск. Винахідник звернувся до розробників із риторичним питанням, чи хочуть вони авто з колесом і педалями, натякнувши, що нова модель буде повністю автономною.

Вартість електрокара становитиме 25 тис. дол., і таким чином, це буде найдешевша модель компанії. Глава компанії Ілон Маск пояснив, що зниження мінімальної вартості електрокарів зумовлено розширенням виробництва акумуляторів і оптимізацією.

Нові технології дозволили знизити вартість випуску батареї для автомобіля понад на 50%. Майбутній електрокар має умовну назву Model 2. Ілон Маск сподівається, що виробництво автомобіля почнеться у 2023 році.


Тесла. Фото: ElectrekНагадаємо, раніше ми повідомляли, що власник Tesla Model S втратив свідомість через інтоксикацію алкоголем, перебуваючи за кермом. Автопілот Tesla помітив це, уповільнив рух, а потім зупинив електрокар. Інцидент стався на дорозі в Норвегії.

Джерело: Electrek

Джерело: Ракурс


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