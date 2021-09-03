Тесла. Фото: Electrek

https://racurs.ua/ua/n159624-tesla-stvoryt-avtomobil-bez-kerma-foto.html

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Tesla (Тесла), відомий виробник електрокарів, створений Ілоном Маском, почне виробляти бюджетний автомобіль без керма і педалей.

Незвичайне повністю автономне авто випустять до 2023 року. Про це повідомляє видання Electrek.

Цю новину своїм співробітникам розповів сам глава компанії Ілон Маск. Винахідник звернувся до розробників із риторичним питанням, чи хочуть вони авто з колесом і педалями, натякнувши, що нова модель буде повністю автономною.

Вартість електрокара становитиме 25 тис. дол., і таким чином, це буде найдешевша модель компанії. Глава компанії Ілон Маск пояснив, що зниження мінімальної вартості електрокарів зумовлено розширенням виробництва акумуляторів і оптимізацією.

Нові технології дозволили знизити вартість випуску батареї для автомобіля понад на 50%. Майбутній електрокар має умовну назву Model 2. Ілон Маск сподівається, що виробництво автомобіля почнеться у 2023 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що власник Tesla Model S втратив свідомість через інтоксикацію алкоголем, перебуваючи за кермом. Автопілот Tesla помітив це, уповільнив рух, а потім зупинив електрокар. Інцидент стався на дорозі в Норвегії.

Джерело: Electrek