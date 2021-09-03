Тесла. Фото: Electrek

https://racurs.ua/n159624-tesla-sozdast-avtomobil-bez-rulya-foto.html

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Tesla (Тесла), известный производитель электрокаров, созданный Илоном Маском, начнет производить бюджетный автомобиль без руля и педалей.

Необычное полностью автономное авто выпустят к 2023 году. Об этом сообщает издание Electrek.

Эту новость своим сотрудникам рассказал сам глава компании Илон Маск. Изобретатель обратился к разработчикам с риторическим вопросом, хотят ли они авто с колесом и педалями, намекнув, что новая модель будет полностью автономной.

Стоимость электрокара составит 25 тыс. долл., и таким образом, это будет самая дешевая модель компании. Глава компании Илон Маск объяснил, что снижение минимальной стоимости электрокаров обусловлено расширением производства аккумуляторов и оптимизацией.

Новые технологии позволили снизить стоимость выпуска батареи для автомобиля более чем на 50%. Будущий электрокар имеет условное название Model 2. Илон Маск надеется, что производство автомобиля начнется в 2023 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что владелец Tesla Model S потерял сознание из-за интоксикации алкоголем, находясь за рулем. Автопилот Tesla заметил это, замедлил движение, а потом остановил электрокар. Инцидент произошел на дороге в Норвегии.

Источник: Electrek